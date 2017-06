Sabitzer verletzte sich im eigenen Wohnzimmer

Seit mehr als einer Woche ist klar, dass das österreichische Nationalteam im WM- Qualifikationsspiel am 11. Juni in Dublin gegen Irland (im Video oben sehen Sie die Kaderbekanntgabe) auf Marcel Sabitzer verzichten muss. Der Leipzig- Legionär laboriert an einer Verletzung im Oberarm. Diese zog er sich in seinem eigenen Wohnzimmer zu.