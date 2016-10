Sabitzer verletzt! ÖFB- Star fällt wohl länger aus

Offensivspieler Sabitzer, der bereits 24 Partien für Österreichs A- Team absolviert hat, war in Wolfsburg nach 15 Minuten verletzt ausgewechselt worden. Sein Einsatz in der WM- Qualifikation im Heimspiel gegen Irland am 12. November ist damit gefährdet.

17.10.2016, 07:38 AG/red