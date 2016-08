Sabitzer rettet RB Leipzig Remis beim Liga- Debüt

Lukas Rupp brachte Hoffenheim in der 55. Minute nach einer Ecke in Führung, nur drei Minuten später gelang Leipzig- Kapitän Dominik Kaiser der Ausgleich. In der 73. Minute vergab Sabitzer zunächst die Chance auf die Führung für den Aufsteiger. Mark Uth machte es auf der anderen Seite besser und schoss Hoffenheim neuerlich in Führung (83.). In der Schlussminute gelang Sabitzer nach einer Hereingabe von rechts im Rutschen mit dem Ausgleich doch noch ein Tor.

Bundesliga- Neuling Leipzig zeigte keine Scheu und spielte munter nach vorn. Hoffenheim war in der Defensive mehr gefordert als erwartet und zeigte sich durchaus anfällig. Von den Hausherren war offensiv vor allem vor der Pause wenig zu sehen, das Unentschieden war für Hoffenheim letztlich etwas schmeichelhaft. Beide Teams gingen bei Temperaturen um die 30 Grad ein hohes Tempo und mussten ihrer Gangart mit zunehmender Spielzeit Tribut zollen.

Foto: Associated Press

Die Präzision im Passspiel ging verloren, die Schlussphase brachte noch je ein Tor auf beiden Seiten. Kurz vor dem Anpfiff hatte Leipzig den Brasilianer Bernardo für fünf Jahre von Red Bull Salzburg engagiert. Nach dem Spiel gab der Klub zudem die Verpflichtung des schottischen Top- Talents Oliver Burke von Nottingham Forest bekannt. Der rechte Flügelspieler unterschrieb ebenfalls einen Fünf- Jahres- Vertrag.

Die Ergebnisse der 1. Runde:

Freitag

Bayern München - Werder Bremen 6:0

Samstag

Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 2:1

Eintracht Frankfurt - FC Schalke 1:0

FC Augsburg - VfL Wolfsburg 0:2

Hamburger SV - FC Ingolstadt 04 1:1

1. FC Köln - SV Darmstadt 2:0

Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen 2:1

Sonntag

Hertha BSC Berlin - SC Freiburg 2:1

1899 Hoffenheim - RB Leipzig 2:2