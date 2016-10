Sabine Oberhauser: "Mir geht es ein wenig besser"

Auf diesen Post haben alle gewartet. Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser ist nach ihrer Operation, die am Sonntagnachmittag wegen einer "Darmproblematik" dringend notwendig geworden war, so fit, dass sie wieder selbst ihren Wetterbericht verfassen konnte. Normalerweise versorgt sie ihre Follower täglich mit einem kleinen Bericht über das Wetter während ihrer Spaziergänge mit ihrem Hund.

Am Donnerstag meldete sich die Ministerin nun aus dem Krankenhaus und schrieb: "Guten Morgen! Wie kalt es draußen ist, kann ich euch leider nicht sagen und die Aussicht ist auch nur eingeschränkt ;- ) Aber dass die ganze Nacht Regen auf mein Fenster geprasselt ist und es noch immer tut, heißt Schirm mitnehmen."

Dann dankt sie ihren Freunden, dass diese sie bei ihrem Wetterbericht vertreten haben: "Ich danke euch allen, die mit ihrem Wetterbericht für mich eingesprungen sind - sage Danke für die vielen Bilder, Beiträge und Wünsche - ihr seid wirklich die Besten!!!!!!" All jene, die sich große Sorgen um die krebskranke Ministerin machen, muntert sie auf: "Bei mir geht es jeden Tag ein bissl besser - das verdank ich nicht nur der wunderbaren Pflege und medizinischen Betreuung hier, sondern auch euch allen. Danke, dass ihr alle so an meiner Seite steht."

Schon am Montag hatte Oberhauser auf ihrer Facebookseite Dank für die Tausenden Genesungswünsche aussprechen lassen. Die Politikerin konnte sich zu diesem Zeitpunkt offenbar noch nicht selbst zu Wort melden, vielmehr informierten drei Sprecher über den Gesundheitszustand der Ministerin.

Am Sonntagvormittag hatte Oberhauser mit einem Posting aufhorchen lassen und gleichzeitig einmal mehr einen Einblick in den so kräfteraubenden Kampf gegen den Krebs gegeben.

Nur Stunden nach dem Posting musst sie offenbar ins Krankenhaus.

