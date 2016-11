S- Bahn gegen Güterwaggons geprallt: Acht Verletzte

Fünf Männer und drei Frauen sind am Dienstagabend in Wien- Penzing leicht verletzt worden, als eine S- Bahn gegen fünf mit Holzstämmen beladene Güterwaggons prallte. Diese waren aus noch unbekannter Ursache vom Bahnhof Hütteldorf losgerollt. Die Polizei ermittelt gegen zwei Verschubarbeiter wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung, sagte Sprecher Patrick Maierhofer am Mittwoch.