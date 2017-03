Rutte klar auf Platz eins, Dämpfer für Wilders

Ruttes VVD kam nach Auszählung von 94 Prozent der Stimmen auf 33 Sitze, das sind acht weniger als zuvor. Die PVV von Wilders, die in Umfragen zeitweise in Führung oder gleichauf mit der Partei des Regierungschefs gelegen war, erzielte demnach 20 Sitze und konnte damit hinzugewinnen: Im 150 Mandate zählenden Parlament hatte sie bisher zwölf Sitze.

Wahlsieger Mark Rutte Foto: AP

Sozialdemokraten stürzen total ab

Die Christdemokraten (CDA) kamen ebenso wie die sozialliberale D66 mit je rund zwölf Prozent auf 19 Sitze. Heimlicher Sieger wurden die Grünen (GL) unter Jungstar Jesse Klaver: Sie konnten ihr Ergebnis auf 14 Sitze fast vervierfachen.

Einen völligen Absturz musste dagegen die sozialdemokratische Partei der Arbeit (PvdA), Koalitionspartner in der bisherigen Regierung, hinnehmen. Die Sozialdemokraten fielen auf neun von ursprünglich 38 Sitzen; im scheidenden Parlament verfügten sie zuletzt noch über 35 Sitze.

Wahlbeteiligung mit 77 Prozent hoch

Die Wahlbeteiligung war mit rund 77 Prozent hoch. Nach Angaben der Nachrichtenagentur ANP von Donnerstagfrüh verzögerte sich die Beendigung der Auszählung, womöglich sogar auf Freitag. Das amtliche Endergebnis wird aber ohnehin erst nächste Woche bekannt gegeben.

Rutte hat das Abschneiden seiner Partei als "großartig" bezeichnet und den Wahlausgang als Sieg über den Populismus gewertet. In Anspielung auf Wilders' Ergebnis sagte er vor feiernden Anhängern in Den Haag: "Das war ein Fest für die Demokratie." Der niederländische Wähler habe Nein gesagt "zu der falschen Art von Populismus".

"Rutte ist mich noch lange nicht los"

Wilders bot sich noch am Mittwochabend als Koalitionspartner in einer neuen Regierung an. "Wenn möglich, würde ich gern mitregieren, aber wenn es nicht geht (...) werden wir das Kabinett wo nötig unterstützen, bei den Fragen, die für uns wichtig sind", sagte er. Zuvor hatte der Rechtspopulist den Regierungschef via Twitter gewarnt: "Rutte ist mich noch lange nicht los!" Rutte, der eine dritte Amtszeit anstrebt, hatte eine erneute Zusammenarbeit mit der PVV bereits kategorisch ausgeschlossen, ein solches Bündnis war 2010 geplatzt.

Rutte kann die Große Koalition mit den Sozialdemokraten (PvdA) nicht fortsetzen, denn der Bündnispartner wurde von den Wählern abgestraft und fiel von 38 auf neun Sitze zurück. Notwendig für die Regierungsbildung sind 76 der 150 Parlamentssitze.

Geert Wilders im Wahllokal Foto: AFP

Niederlande vor monatelangen Koalitionsverhandlungen

Die Regierungsbildung dürfte äußerst schwierig werden. Rutte schloss eine Zusammenarbeit mit Wilders aus, geeignete Koalitionspartner könnten die CDA und die D66 sein. Experten rechnen mit monatelangen Verhandlungen und bis zu fünf Parteien in der Regierung. "Die Koalitionsverhandlungen hier sind berühmt für ihre Länge", sagte der VVD- Abgeordnete Han ten Broeke am Rande einer Wahlparty. Derzeit habe seine Partei noch keine bevorzugten Partner auserkoren.

Hohe Beteiligung bei den Parlamentswahlen in den Niederlanden Foto: AFP

"Niederländer stimmten gegen die Extremisten"

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel gratulierte Rutte: "Ich freue mich auf weiter gute Zusammenarbeit als Freunde, Nachbarn, Europäer", sagte die Kanzlerin laut Regierungssprecher Steffen Seibert in einem Telefonat. Auch EU- Kommissionspräsident Jean- Claude Juncker zeigte sich erfreut über das Wahlergebnis. Die Niederländer hätten "gegen die Extremisten" gestimmt, schrieb Junckers Sprecher Margaritis Schinas im Onlinedienst Twitter.

Ähnlich sah das auch Frankreichs Staatschef Francois Hollande, der den Wahlausgang als "klaren Sieg gegen den Extremismus" bezeichnete. "Die Werte der Offenheit, des gegenseitigen Respekts und des Glaubens an die Zukunft Europas sind die einzig wahre Antwort auf nationalistische Bestrebungen", erklärte Hollande.

Wahlkampf geprägt vom Zerwürfnis mit Ankara

Der Wahlkampf war geprägt vom tiefen Zerwürfnis zwischen Den Haag und Ankara. Türkische Minister wurden an Wahlkampfauftritten im Land gehindert und Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan überzog die Niederländer mit diversen Vorwürfen. Am Mittwoch warf er dem Land ungeachtet historischer Tatsachen vor, sie hätten 1995 im bosnischen Srebrenica "mehr als 8000 bosnische Muslime massakriert".

Hohe Wahlbeteiligung in den Niederlanden Foto: AFP

Ruttes entschlossene Reaktionen auf die Provokationen aus Ankara scheinen ihm im Wahlkampf also mehr genützt zu haben als Wilders, der auf einen wesentlich radikaleren Kurs setzte und noch am Dienstag bekräftigt hatte: "Der Islam ist die größte Bedrohung der Niederlande", sagte er. "Die Niederlande müssen wieder uns gehören."

Mark Rutte gibt seine Stimme ab. Foto: AP

Störfeuer von Erdogan am Wahltag

Noch am Wahltag hatte Erdogan seine in den Niederlanden wahlberechtigten Landsleute aufgefordert, weder für die Regierung noch für "Rassisten" zu stimmen. In einem Amsterdamer Wahllokal wurden nach Informationen der Zeitung "Het Parool" übrigens Flaggen und Flugblätter des staatlichen türkischen Amts für Religionsangelegenheiten gefunden.

Proteste von Türken gegen die Niederlande Foto: Associated Press

Richtungsweisende Wahlen in drei EU- Gründungsstaaten

Die Abstimmung in den Niederlanden war der Auftakt zu insgesamt drei Wahlen in EU- Gründungsstaaten in diesem Jahr, die vor allem von einem Erstarken populistischer und nationalistischer Parteien gekennzeichnet werden könnten. Rutte bezeichnete die Wahl in seinem Land als Viertelfinale im Kampf gegen den "verkehrten Populismus". Das Halbfinale werde im Mai in Frankreich bei der Präsidentschaftswahl ausgetragen, das Finale im Herbst bei der Bundestagswahl in Deutschland.