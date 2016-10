Russland setzt Vernichtung von Plutonium aus

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Montag eine im Jahr 2010 in Kraft getretene Vereinbarung mit den USA ausgesetzt, die die Vernichtung von atomwaffenfähigem Plutonium in beiden Staaten zum Ziel hat. In dem präsidialen Erlass werden "unfreundliche Handlungen der USA" und eine Bedrohung der strategischen Stabilität als Gründe angeführt.