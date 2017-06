Russland oder Südeuropa: Kayode lässt Rubel rollen

Die blieben laut Sportdirektor Franz Wohlfahrt bisher aus. Was sich über das Wochenende ändern könnte. Larrys Beraterstab von "Global11" reist am Samstag nach Moskau zu ersten ernsthaften Gesprächen. Gerüchten zufolge haben Vizemeister ZSKA Moskau und Cupsieger Lok Moskau Kayode auf ihren Notizzetteln stehen. Spartak ist bereits aus dem Rennen.

"Moskau wird auf alle Fälle interessant", sagte Berater Franz Herzog, ohne ins Detail gehen zu wollen. Die kolportierten vier Millionen Euro Ablöse seien auf alle Fälle eine gute Gesprächsbasis. Im Idealfall hat die Austria kommende Woche ein konkretes Angebot für den aktuellen Bundesliga- Torschützenkönig vorliegen.

Foto: GEPA

Sollte die Russland- Reise ergebnislos bleiben, so gibt es weitere spannende Anfragen. Ein Europacup- Starter aus Portugal und ein italienischer Mittelständler bekunden Interesse. Bei den Portugiesen deutet vieles auf Vitoria Guimaraes hin. Bereits im Winter verloren sie Top- Torjäger Francisco Soares an den FC Porto. Deren Neo- Coach Sergio Conceicao will den an Vitoria verliehenen Stürmer Moussa Marega (13 Tore in der abgelaufenen Saison) auch zurückholen. Der Europa- League- Starter steht ohne Stürmer da.

Clemens Zavarsky, Kronen Zeitung