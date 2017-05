Russland im Viertelfinale, Slowenien abgestiegen

Russland hat sich bei der Eishockey- WM als erste Mannschaft für das Viertelfinale qualifiziert, Slowenien steht als erster Absteiger fest. Die Russen deklassierten am Samstag in Köln die Slowakei mit 6:0 und haben in Gruppe A einen der vier Aufstiegsplätze sicher. Aufsteiger Slowenien verlor in Paris in der Gruppe B das direkte Duell um den Klassenerhalt gegen Weißrussland mit 2:5.