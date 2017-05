Russland- Affäre: Nun Trump- Schwiegersohn im Visier

In der Russland- Affäre gerät nun der Schwiegersohn und enge Berater von US- Präsident Donald Trump ins Visier der Ermittler. Er soll nach dem Wahlsieg Trumps die Möglichkeit eines geheimen Kommunikationsdrahtes zum Kreml erwogen haben, berichtet die "Washington Post" unter Berufung auf den russischen Botschafter in Washington. Trump will indes offenbar ein Sonderteam einsetzen, um die Vorwürfe gezielt abwehren zu können.