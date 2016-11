Russisches It- Girl stürzt mit Auto in See - tot

Der Unfall hatte sich bereits am Samstag vor einer Woche ereignet, doch erst jetzt wurde die Identität der beiden verstorbenen Fahrzeuginsassen öffentlich bestätigt. Lebedewa war demnach am frühen Samstagmorgen zusammen mit ihrem Freund, dem 23- jährigen Azer Yagubov, am Luganersee unterwegs, als das Fahrzeug mit dem jungen Mann am Steuer, von der Straße abka, mehrere Meter in die Tiefe stürzte und im See versank.

Für Lebedewa und ihren Freund kam jede Hilfe zu spät, das Wrack sei laut Medien erst Stunden später entdeckt worden. Da waren die 19- Jährige und der Diplomatensohn jedoch bereits tot. Beide Insassen dürften aktuellen Erkenntnissen zufolge im Unfallwagen ertrunken sein. Aufnahmen zeigen, wie die Einsatzkräfte das Auto mit Schweizer Kennzeichen mit einem Kran aus dem See bergen.

Wie der Schweizer "Blick" unter Berufung auf russische Medien berichtete, könnte ein Autorennen der Grund für den Unfall gewesen sei. Allerdings habe die örtliche Polizei bislang keine Hinweise darauf, hieß es.

Junge Frau war Teil von Moskaus "Goldener Jugend"

Diana Lebedewa studierte in der Schweiz. Sie gilt als Teil des russischen Jetset, deren Nachwuchs als Moskaus "Goldene Jugend" bezeichnet wird. Auf ihrem Instagram- Account zeigte sich das 19- jährige It- Girl ihren mehr als 15.000 Followern in Luxus- Kleidung und Model- Posen.

Die junge Frau wurde auch russische "Lady Di" genannt, was angesichts der Todesumstände ihrer britischen Namensgeberin äußerst makaber anmutet. Noch kurz vor ihrem Tod postete Lebedewa auf Instagram glamouröse Fotos ...

Der Großvater von Diana Lebedewa ist Berichten zufolge Platon Lebedew, ein ehemaliger Geschäftspartner des bekannten Putin- Gegners Michail Chodorkowksi. Die beiden Männer leiteten den ehemaligen staatlichen Ölkonzern Jukos und wurden 2005 zu mehreren Jahren Haft verurteilt, später dann von Putin begnadigt.