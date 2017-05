Russischer Kampfjet fing US- Spionageflugzeug ab

Der Zwischenfall hatte sich am 9. Mai ereignet. Nach der Annäherung an das amerikanische Flugzeug habe es der russische Pilot als einen Seefernaufklärer des Typs P- 8A Poseidon identifiziert, erklärte ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums am Freitag.

Ein US-Aufklärer vom Typ P-8A Poseidon Foto: AFP

"Das russische Jagdflugzeug hat die amerikanischen Piloten mit einem Manöver 'begrüßt', wonach das amerikanische Aufklärungsflugzeug seinen Kurs in Richtung auf Entfernung von der russischen Grenze geändert hat. Der Jäger Su- 30 ist wohlbehalten an seinen Stationierungsort zurückgekehrt", hieß es in Moskau.

Zuvor hatten die US- TV- Sender CBS und NBC unter Verweis auf das US- Militär berichtet, ein russischer Jäger sei in nur sechs Meter Entfernung an einem Aufklärungsflugzeug der US Navy vorbeigeflogen, als dieses eine Aufgabe im internationalen Luftraum erfüllt habe. Laut dem Kommandeur des US- amerikanischen Flugzeuges soll das Zusammenwirken mit dem russischen Jagdflugzeug "sicher und professionell" gewesen sein.