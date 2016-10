Russische Flotte hat Ärmelkanal durchquert

Die seit Tagen mit großer Sorge erwartete russische Flotte rund um den Flugzeugträger "Admiral Kusnezow" hat am Freitag den Ärmelkanal durchquert. Wie berichtet, will Russlands Präsident Wladimir Putin damit seine Militäroperation im Bürgerkriegsland Syrien unterstützen. Ein russischer Offizier bestätigte die militärische Operation: "Das wird kein Kluburlaub." Die NATO steht in Alarmbereitschaft.