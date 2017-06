Russen: "Haben Nummer eins des IS ausgeschaltet"

Dem Ministerium zufolge bombardierte die russische Luftwaffe am 28. Mai ein Treffen von Anführern der IS- Miliz südlich von Rakka. Ziel der Versammlung sei es gewesen, IS- Kämpfer aus der umkämpften Stadt zu befreien. An diesem Treffen habe Informanten zufolge auch Baghdadi teilgenommen. Über verschiedene Quellen werde nun versucht, eine Bestätigung für seinen Tod zu erhalten.

Baghdadi rief 2014 das "Kalifat" des IS aus

Der IS hatte die irakische Stadt Mossul im Juni 2014 erobert. Baghdadi rief damals bei seinem einzigen öffentlichen Auftritt dort das "Kalifat" des IS aus, das irakische und syrische Gebiete umfasst. Auch von den US- Geheimdiensten und -Spezialkräften wurde Baghdadi genauso unerbittlich gejagt wie früher der Chef des Terrornetzwerks Al- Kaida, Osama Bin Laden, den ein US- Spezialkommando im Mai 2011 schließlich in Pakistan tötete .

IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi Foto: Associated Press

In den vergangenen Jahren war der Terrorchef schon mehrmals für tot erklärt worden. Der Aufenthalt des IS- Terrorchefs war bislang unbekannt. Anfang März gab es die Meldung, Baghdadi sei angesichts des Vorrückens der irakischen Armee in der IS- Hochburg Mossul aus der umkämpften Stadt geflohen. Baghdadi sei am Leben, habe Mossul aber "wahrscheinlich" verlassen, hieß es damals seitens des US- Verteidigungsministeriums in Washington.

USA boten 25 Millionen Dollar für Ergreifung Baghdadis

Auf Baghdadi war von den USA im Dezember des Vorjahres eine Belohnung von 25 Millionen US- Dollar ausgesetzt. Unter ihm sei die Dschihadistengruppe Islamischer Staat verantwortlich für den Tod von Tausenden Zivilisten im Nahen Osten sowie für die "brutale Ermordung zahlreicher Geiseln aus Japan, Großbritannien und den USA", erklärte das Pentagon damals. Zudem habe die Miliz Chemiewaffen im Irak und in Syrien eingesetzt und Terroranschläge jenseits der Grenzen ihres selbst erklärten Kalifats "ermöglicht oder angeleitet".

IS- Hochburgen fast vollständig zurückerobert

Der IS steht unterdessen kurz vor der Vernichtung des von ihr ausgerufenen "Kalifates". Mossul ist fast vollständig zurückerobert. Etwa 200 islamistische Terroristen halten derzeit noch Mossuls Altstadt am Ostufer des Tigris besetzt. Auch das syrische Rakka steht kurz vor der Befreiung. Syrische Rebellenverbände, die in den vergangenen Wochen von den USA zu diesem Zweck mit schweren Waffen ausgestattet worden sind, rücken auf Rakka vor. Flugzeugverbände der Internationalen Koalition unterstützen den Kampf gegen den IS mit Bombenangriffen.