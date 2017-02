Rumäniens Regierung hebt Korruptionsdekret auf

Die rumänische Regierung lenkt im Streit um die Lockerung der Anti- Korruptions- Regeln ein. Das umstrittene Dekret werde bei einer Sondersitzung der Regierung am Sonntag aufgehoben, kündigte Ministerpräsident Sorin Grindeanu am Samstagabend im Bukarester Regierungsgebäude an. Zuvor hatten Hunderttausende Rumänen schon den fünften Tag in Folge gegen das Dekret protestiert.