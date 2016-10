Rumäne pferchte 47 Welpen in Auto - gestoppt

Polizisten haben am Autobahngrenzübergang Nickelsdorf im Burgenland einem Tierschmuggel ein Ende gesetzt. Die Beamten zogen am Mittwoch einen 33- Jährigen aus dem Verkehr, dessen Pkw bis unters Dach mit Transportboxen vollgestopft war. Darin befanden sich 47 Hundewelpen, die zum Verkauf in Frankreich bestimmt waren.