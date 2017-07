Rückschlag! Lisa Zaiser muss auf WM verzichten

Die Kärntnerin Lisa Zaiser muss für die Schwimm- WM Ende Juli in Budapest passen. Nachdem sie im vergangenen Dezember bei den Kurzbahn- Weltmeisterschaften in Windsor in Kanada wegen einer Angina nicht dabei gewesen war, hindert sie nun auf der Langbahn ein Ermüdungsbruch des Querfortsatzes am dritten Lendenwirbel an der Teilnahme. Damit umfasst die OSV- Equipe nur noch neun Athleten.