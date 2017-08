Rückschlag! Junuzovic- Comeback verzögert sich

Der 29- Jährige hatte nach Fußproblemen vor rund einer Woche wieder mit individuellem Training begonnen, die Belastung aber offensichtlich nicht vertragen. Junuzovic dürfte nicht nur auch das zweite Saisonspiel am Samstag gegen den FC Bayern München, sondern auch die nächste Bundesligapartie am 10. September bei Hertha BSC verpassen.

Aufgrund seiner Verletzung steht der Offensivmann auch dem österreichischen Nationalteam in der WM- Qualifikation gegen Wales am 2. September und gegen Georgien am 5. September nicht zur Verfügung.