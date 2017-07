Rückkehr! Götze will mit dem Training beginnen

Der 25- Jährige hatte sein letztes Spiel am 29. Jänner gegen Mainz 05 bestritten. Am 27. Februar wurde bei Götze eine Stoffwechselstörung diagnostiziert worden. Wegen dieser Erkrankung fiel der Dribbler für den Rest der Saison aus. Nun scheint seine lange Leidenszeit endlich vorüber zu sein.

Zum ersten Mal, seitdem seine Krankheit publik wurde, äußerte sich der deutsche WM- Finaltorschütze öffentlich. Via Facebook kündigte er, seinen über zehn Millionen Followern, seine Rückkehr in das Mannschaftstraining von Borussia Dortmund an. "Morgen kann ich in die dritte Phase meines Reha- Programms einsteigen. Das bedeutet: Mit meinen BVB- Teamkollegen den Leistungstest zu absolvieren und dann in den nächsten Tagen ins Training einzusteigen", so der 25- Jährige Mittelfeldspieler.

Durchwachsene Dortmund- Rückkehr

Götze war vergangene Saison, nach drei Jahren bei Bayern München, zu Borussia Dortmund zurück gekehrt. Seine Rückkehr verlief, nicht nur wegen seiner Erkrankung, über weite Strecken unbefriedigend. Der Dribbelkünstler passte nicht in das System von Ex- Trainer Thomas Tuchel und absolvierte für den DFB- Pokalsieger lediglich 16 Spiele, bei denen ihm zwei Tore gelangen.

Foto: GEPA

Abschließend bedankte sich Götze mit seinem Post noch bei seiner Verlobten Ann- Kathrin Brömmel.