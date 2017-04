Royer trifft bei Heimsieg von Red Bull New York

Das passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

11.12 Uhr: +FUSSBALL+

Kante Englands Fußballer des Jahres

N'Golo Kante vom FC Chelsea wurde in England von seinen Profikollegen zum Fußballer des Jahres gewählt. Er verwies seinen Teamkollegen Eden Hazard und Harry Kane (Tottenham) auf die Plätze. Zum besten Jungprofi wurde, zum zweiten Mal in Folge, Dele Alli von den Tottenham Hotspur gewählt.

10.19 Uhr: +FUSSBALL+

Elfer- Tor von Royer bei 2:0- Heimsieg von New York Red Bulls

Legionär Daniel Royer hat am Sonntag beim 2:0- Heimsieg der New York Red Bulls über die Columbus Crew sein zweites Saisontor in der Major League Soccer (MLS) erzielt. Der 26- jährige Steirer verwandelte einen Foulelfmeter in der 38. Minute zum Endstand. Sein Club verbesserte sich damit in der Eastern Conference auf Platz drei, hat aber ein Spiel mehr ausgetragen als die Verfolger.

Foto: AP

21:55 Uhr: +FUSSBALL+

Rajtoral tot aufgefunden! Der tschechische Fußball- Profi Frantisek Rajtoral, der beim türkischen Oberhausclub Gaziantepspor engagiert war, ist am Sonntag erhängt in seinem Haus aufgefunden worden. Club- Präsident Ibrahim Kizil sprach von einem "tragischen Selbstmord". Dem Club sei nichts von Problemen des 31- Jährigen bekannt gewesen. Ex- Teamspieler Rajtoral war zuvor bei Pilsen und Hannover 96 unter Vertrag gewesen.

19:55 Uhr: +HANDBALL+

Schwaz wirft Bregenz raus! Schwaz HB Tirol hat im Viertelfinale der Handball Liga Austria den Rekordmeister Bregenz ausgeschaltet. Die Tiroler gewannen am Sonntag in der eigenen Halle das zweite Match der "best of 3"- Serie mit 28:23 und stehen damit im Halbfinale. Schwaz ist in dieser Saison daheim noch ungeschlagen. Westwien vermied gegen Krems mit einem 32:31- Heimsieg nach 2. Verlängerung das Aus.

19:49 Uhr: +BASKETBALL+

Gmunden im Semifinale! Die Swans Gmunden haben am Sonntag mit einem 89:72- Heimsieg gegen Klosterneuburg vorzeitig die direkte Qualifikation für das Play- off- Semifinale der Basketball- Bundesliga fixiert. Die Oberösterreicher sind nicht mehr vom zweiten Platz zu verdrängen. Die Traiskirchen Lions bleiben nach einem 98:73- Heimerfolg über UBSC Graz im Rennen um den fünften Platz.

19:42 Uhr: +HANDBALL+

Bilyk & Santos schlagen Barcelona!

Nikola Bilyk Foto: GEPA

Österreichs Handball- Teamspieler Nikola Bilyk und Raul Santos haben sich mit dem THW Kiel am Sonntag eine gute Ausgangsposition für das Erreichen des Finalturniers der Champions League erarbeitet. Gegen das spanische Spitzenteam FC Barcelona gewann Kiel das Viertelfinal- Hinspiel zuhause auch dank zweier Bilyk- Tore mit 28:26 (16:15). Das Rückspiel steigt am kommenden Samstag in Katalonien.

19:04 Uhr: +EISHOCKEY+

Überraschung bei Eishockey- WM! Südkorea hat am zweiten Tag der Eishockey- WM der Division 1A in Kiew für die erste Überraschung gesorgt. Die Südkoreaner feierten am Sonntag einen 5:2 (1:1,0:1,4:0)- Sieg über Turnierfavorit Kasachstan, der am Vortag Österreich mit 3:2 besiegt hatte.

16:54 Uhr: +FUSSBALL+

Braunschweig zieht an Hannover vorbei! Eintracht Braunschweig hat im Kampf um den Aufstieg in die deutsche Fußball- Bundesliga seine Pflicht erfüllt. Mit einem 2:0 gegen Bochum verbesserte sich der Club am Sonntag in der zweiten Liga auf Rang zwei. Hannover 96 ist nach dem 2:2 am Vortag bei Erzgebirge Aue punktegleich Dritter. Sollte Union Berlin am Montag (20.15 Uhr) im Schlager bei Tabellenführer VfB Stuttgart gewinnen, hätten alle vier Teams vier Runden vor Schluss 57 Zähler. Die besten zwei Mannschaften steigen direkt in die höchste Spielklasse auf, der Dritte darf in die Relegation.

14:56 Uhr: +KLETTERN+

Anna Stöhr Vierte im Boulder- Weltcup in China

Anna Stöhr hat am Sonntag beim Weltcup der Sportkletterer in Chongqing (China) im Bouldern den vierten Platz belegt. Der Sieg ging an die Slowenin Janja Garnbret, die sich vor der Britin Shauna Coxsey und der Japanerin Akiyo Noguchi durchsetzte. Bei den Herren verpasste Jakob Schubert als Achter das Finale, der Sieg ging an den Südkoreaner Chon Jongwon.

14:28 Uhr: +JUDO+

Österreichs Herren- Team bei EM vorzeitig ausgeschieden

Österreichs Judoka sind im Herren- Teambewerb der Europameisterschaften in Warschau vorzeitig ausgeschieden. Andreas Tiefgraber, Christopher Wagner, Lukas Reiter, Johannes Pacher und Stephan Hegyi unterlagen Serbien am Sonntag in der ersten Runde mit 2:3. Wagner holte in der Klasse bis 73 kg mit Ippon den Punkt zum 1:1. Als das Duell schon entschieden war, schrieb außerdem Hegyi (über 90 kg) an.

Aufgrund der Personallage hatte Reiter in der Klasse bis 81 kg antreten müssen. In seiner Gewichtskategorie (bis 73 kg) war der Niederösterreicher Siebenter geworden. Den entscheidenden dritten Punkt für Serbien holte der frisch gebackene Europameister Aleksandar Kukolj gegen Pacher. "Man kann mit dieser Niederlage nicht zufrieden sein, weil zumindest der Aufstieg ins Viertelfinale drin gewesen wäre", lautete das Resümee von ÖJV- Sportdirektor Markus Moser.

12:22 Uhr: +FUSSBALL+

Neymar nicht im Barcelona- Kader für Clasico in Madrid

Der FC Barcelona hat seinen Star- Angreifer Neymar nicht in den Kader für das Auswärtsspiel bei Real Madrid am Sonntagabend einberufen. Der Brasilianer reise nicht mit dem Team nach Madrid, teilte der Club mit. Neymar ist für den "Clasico" gesperrt. Barcelona erhofft, beim obersten spanischen Sportgerichtshof noch eine Aufhebung zu erwirken. Eine Entscheidung blieb aber bis Sonntagvormittag aus.

Foto: AFP

Nach seiner Gelb- Roten Karte bei der Niederlage bei Malaga Anfang April war Neymar für drei Liga- Spiele gesperrt worden. Es gab regelkonform ein Spiel für die Karte, darüber hinaus aber zwei Spiele, weil der Stürmer auf dem Weg in die Kabine dem vierten Unparteiischen noch ironischen Beifall gespendet hatte.

Neymar musste deshalb bereits am vergangenen Wochenende zuschauen. Barcelona beharrt auf dem Standpunkt, dass die zwei zusätzlichen Spiele Sperre eine überzogene Bestrafung seien.

09:20 Uhr: +BASKETBALL+

Toronto glich im NBA- Play- off gegen Milwaukee aus

Die Toronto Raptors haben im "best of seven" der ersten Play- off- Runde in der NBA gegen die Milwaukee Bucks auf 2:2 ausgeglichen. Sie gewannen am Samstagabend (MESZ) auswärts das vierte Spiel letztlich sicher 87:76. Hauptverantwortlich für den Erfolg zeichneten DeMar DeRozan (33) und Kyle Lowry (18). Der Wiener Jakob Pöltl kam im Play- off erstmals nicht zum Einsatz.

Foto: AP

Die Kanadier zeigten vom Start weg, dass sie die 77:104- Schlappe vom Donnerstag weggesteckt hatten. Das sehr intensiv geführte Spiel vier im "Tollhaus" BMO Harris Bradley Center verlief zwei Viertel lang völlig ausgeglichen, ehe die Raptors eine Sechs- Punkte- Führung nach dem dritten Abschnitt herausholten. Diesen Vorsprung gaben sie in der Folge nicht mehr aus der Hand.

Bei den Gastgebern, die sich 20 Ballverluste leisteten, fand Giannis Antetokounmpo offensiv überhaupt keinen Rhythmus. Der Star der Bucks musste sich mit 14 Punkten begnügen, wobei nur sechs seiner 19 Wurfversuche auch ihr Ziel fanden. Erfolgreichster Scorer Milwaukees war Tony Snell (19).

09:02 Uhr: +FOOTBALL+

American Raiders Tirol gewinnen Auftaktspiel der Mitteleuropa- Liga

Österreichs American- Football- Meister Raiders Tirol hat sein Auftaktspiel in der Central European Football League (CEFL) am Samstag gewonnen. Die Innsbrucker, die erstmals an der Mitteleuropa- Liga teilnehmen, setzen sich beim polnischen Meister Panthers Wroclaw mit 33:20 durch.

22.04 Uhr: +FUSSBALL+

Gorgon trifft schon zum zwölften Mal

Ex- Austrianer Alexander Gorgon hat in der kroatischen Meisterschaft schon sein zwölftes Saisontor erzielt! Beim eigentlich enttäuschenden 1:1 seines Klubs Rijeka bei Istra 1961 erzielte er den Treffer der Gäste. Weil Dinamo Zagreb gleichzeitig eine Heimniederlage gegen Hajduk Split kassierte (0:2), liegt Rijeka in der Tabelle schon mit fünf Punkten Vorsprung auf Dinamo klar auf Platz eins und damit voll auf Meisterkurs.

Foto: Hannes Maierhofer

19.22 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Vojta und Mayr holten in Wien ÖM- Titel über 10 km

Die Favoriten Andreas Vojta und Andrea Mayr haben sich am Samstag am Vorabend des Vienna City Marathon in Wien die österreichischen Meistertitel im Straßenlauf über 10 Kilometer gesichert. Für den Niederösterreicher Vojta war es sein zweiter Titel über diese Distanz nach 2015, für die Oberösterreicherin Mayr schon ihr fünfter.

19.04 Uhr: +FUSSBALL+

PSG erstmals in dieser Saison Leader in Frankreich

Titelverteidiger Paris Saint- Germain hat sich in der französischen Meisterschaft am Samstag erstmals in dieser Saison an die Tabellenspitze gesetzt. Die Hauptstädter besiegten Montpellier durch Tore von Edinson Cavani (29.) und Angel di Maria (48.) zu Hause mit 2:0. Der Vorsprung von PSG auf AS Monaco beträgt drei Punkte, die Monegassen haben allerdings zwei Spiele weniger bestritten.

18.31 Uhr: +TENNIS+

Thiem in Barcelona gegen Chardy oder Edmund

Für Dominic Thiem könnte es in der zweiten Runde des Tennis- ATP- 500- Turniers von Barcelona zum zweiten Saisonduell mit Jeremy Chardy kommen. Der 30- jährige Franzose muss zuvor aber erst sein Auftaktspiel gegen den Briten Kyle Edmund überstehen. Thiem kann sich das Duell seiner möglichen Gegner in Ruhe anschauen, er ist als Nummer vier des Events in der ersten Runde mit einem Freilos ausgestattet.

16.57 Uhr: +MOTOCROSS+

Walkner auch bei Katar- Rallye Dritter

Ex- Weltmeister Matthias Walkner hat auch im zweiten Bewerb der Motocross- Rallye- WM einen Podestplatz geholt. Der Salzburger KTM- Werksfahrer beendete die Katar- Rallye am Samstag wie schon zuvor das Rennen in Abu Dhabi als Gesamt- Dritter. Den Sieg sicherte sich erneut sein Teamkollege Sam Sunderland (GBR). Walkner hatte am Donnerstag die dritte der fünf Etappen gewonnen.

Foto: APA/MARCELO MARAGNI

13:09 Uhr: +GOLF+

Bernd Wiesberger führt vor Schlussrunde in China

Bernd Wiesberger nimmt die Schlussrunde beim Golfturnier der Europa- Tour in Shenzhen (CHN) mit drei Schlägen Vorsprung in Angriff. Der Burgenländer blieb auf der dritten Runde des 2,8- Millionen- Dollar- Turniers am Samstag drei Schläge unter Par und hat mit dem Gesamtscore von 201 vor dem Südafrikaner Dylan Frittelli (204) und einem Quartett mit je 205 Schlägen seinen fünften großen Titel im Visier.

11:44 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

ÖVV- Duos verloren in Xiamen erst im Viertelfinale

Die ÖVV- Duos Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer und Thomas Kunert/Christoph Dressler haben es beim World- Tour- Turnier im Beach- Volleyball in Xiamen (China) bis ins Viertelfinale geschafft. Nach zwei Siegen in k.o.- Duellen kam am Samstag jeweils gegen deutsche Paare das Aus.

Beide österreichische Duos belegten damit den fünften Rang. Das neuformierte Duo Schwaiger/Schützenhöfer feierte bei dem Drei- Sterne- Turnier am Samstag einen 2:1- Achtelfinal- Erfolg über die Brasilianerinnen Juliana/Carol. Das Viertelfinale gegen Isabel Schneider/Victoria Bieneck ging 17:21,19:21 verloren. Kunert/Dressler starteten am Samstag mit einem 2:0 gegen die Russen Stojanowskij/Jarsutkin, ehe in der Runde der letzten acht gegen Jonathan Erdmann/Armin Dollinger ohne Satzgewinn (17:21,18:21) das Aus kam.

11:15 Uhr: +BASKETBALL+

Oklahoma und Boston verkürzen im NBA- Play- off auf 1:2

Russell Westbrook hat Oklahoma City Thunder am Freitag im Play- off der NBA zum ersten Erfolg gegen die Houston Rockets geführt. Westbrook gelang beim 115:113 mit 32 Punkten, 13 Rebounds und 11 Assists ein Triple- Double, sein Team verkürzte in der "best of seven"- Serie auf 1:2. Auch die Boston Celtics verkürzten mit dem 104:87- Erfolg bei den Chicago Bulls im Aufstiegsrennen auf 1:2. Houston musste trotz 44 Punkten von James Harden im dritten Duell in der Western Conference die erste Niederlage hinnehmen. Boston, das beste Team des Grunddurchgangs der Eastern Conference, vermied nach zwei Heimniederlagen gegen die Bulls (Nummer 8) auswärts einen 0:3- Rückstand. Bei Chicago fehlte Spielmacher Rajon Rondo, der wegen eines gebrochenen Daumens bis zu zwei Wochen ausfallen wird.

10:39 Uhr: +RADSPORT+

Ex- Giro- Sieger Michele Scarponi starb bei Unfall im Training

Der italienische Radprofi Michele Scarponi, der Sieger des Giro d'Italia 2011, ist am Samstag bei einem Trainingsunfall in Filottrano nahe der Adria- Stadt Ancona tödlich verunglückt. Der 37- Jährige war nach dem Zusammenprall mit einem LKW auf der Stelle tot. Der Präsident von Italiens Radsportverband, Renato Di Rocco, bestätigte den Tod Scarponis.

Foto: AFP

Der Astana- Fahrer hatte am vergangenen Montag die erste Etappe der Tour of the Alps bei der Innsbrucker Hungerburg gewonnen und das Rennen am Freitag in Trento als Gesamt- Vierter beendet. Scarponi wollte ab 5. Mai den Giro d'Italia als Chef seines Rennstalls bestreiten, bei dem er drei Etappen gewonnen hat. Im wichtigsten Rennen seines Heimatlandes war er 2011 nach der Disqualifikation von Alberto Contador (ESP) auf den ersten Gesamtrang vorgerückt.

Scarponi, der seit 2002 Radprofi war und sich als starker Bergfahrer einen Namen gemacht hatte, hinterlässt seine Frau und Zwillinge.

9:31 Uhr: +EISHOCKEY+

Washington ging im NHL- Play- off in Führung

Den Washington Capitals fehlt im Play- off der NHL nur noch ein Sieg zum Aufstieg in das Conference- Halbfinale. Das beste Team des Grunddurchgangs besiegte am Freitag die Toronto Maple Leafs mit 2:1 nach Verlängerung und führt in der "best of seven"- Serie mit 3:2. Justin Williams entschied nach 64 Sekunden der Overtime die Partie, womit die Capitals am Sonntag in Toronto den Einzug in die zweite Runde fixieren können. Die Boston Bruins verhinderten mit einem 3:2- Auswärtssieg nach zweiter Verlängerung bei den Ottawa Senators das Play- off- Aus. Die Senators liegen in der Serie aber noch mit 3:2 voran.

07:56 Uhr: +EISHOCKEY+

Verletzter Verteidiger Pallestrang fällt für WM aus

Das österreichische Eishockey- Team muss bei der B- WM in Kiew auf Verteidiger Alexander Pallestrang verzichten. Der Spieler von Red Bull Salzburg wird wegen einer Verletzung die Heimreise antreten. Nach dem Training am Samstagvormittag wird entschieden, welcher weitere Spieler nicht bei der WM dabei sein wird und der Kader damit auf 23 Mann reduziert.

22:28 Uhr: +EISHOCKEY+

Österreichs U18- Team verpasst Aufstieg in B- WM! Österreichs U18- Team hat bei der Eishockey- C-WM in Bled den Aufstieg nicht geschafft. Die ÖEHV- Mannschaft feierte zwar am Freitag zum Abschluss mit dem 3:2 nach Verlängerung gegen Japan im fünften Match den vierten Sieg, Gastgeber Slowenien (12 Punkte) behielt aber dank eines 4:3 gegen die Ukraine den ersten Platz vor Österreich (10) und Japan (8). Julian Pusnik (30./PP) und Marco Rossi (59., 63.) trafen für das ÖEHV- Team.

22:24 Uhr: +EISHOCKEY+

ÖEHV- Frauen verpassen Aufstieg

Foto: GEPA

Das österreichische Eishockey- Frauenteam hat bei der Heim- WM in Graz den Aufstieg verpasst, zum Abschluss gab es am Freitagabend einen 6:1- Erfolg über Dänemark. Damit beendete die ÖEHV- Auswahl die WM der Division 1A hinter Aufsteiger Japan auf dem zweiten Rang.

20:08 Uhr: +SCHWIMMEN+

Pilhatsch verbessert eigenen Rekord über 50 m Rücken! Caroline Pilhatsch hat am Freitag zum Auftakt der ATUS- Graz- Trophy ihren nationalen Schwimm- Rekord über 50 m Rücken verbessert. Die bereits für die WM Ende Juli in Budapest qualifizierte Athletin des USC Graz steigerte ihre fast ein Jahr alte Bestmarke als Siegerin um 0,11 auf 28,40 Sekunden. Lisa Zaiser bestätigte bei ihrem Sieg über 200 m Kraul in 1:59,67 Minuten die OSV- WM- Norm.

Bernhard Reitshammer feierte Siege über 50 m Rücken und 200 m Rücken. Den Sprung ins derzeit fünfköpfige WM- Team des OSV schaffte der ASV- Linz- Schwimmer aber ebenso wie David Brandl vorerst nicht. Auf der längeren Distanz fehlte Reitshammer in 2:00,73 Minuten eine Sekunde zur OSV- WM- Norm. Brandl verfehlte das Limit als Sieger über 200 m Kraul in 1:50,78 Minuten um fast zwei Sekunden.

19:39 Uhr: +FUSSBALL+

Videobeweis in Italien soll ab nächster Saison kommen! In der italienischen Fußball- Serie- A soll schon in der kommenden Saison der Videobeweis eingeführt werden. Ab der ersten Runde werde man mit dem Video Assistant Referee starten und damit eine Saison früher als geplant, sagte der Präsident des italienischen Schiedsrichterverbandes (AIA), Marcello Nicchi, am Freitag laut der Nachrichtenagentur Ansa.

Man erwarte die Erlaubnis des für das Regelwerk zuständigen International Football Association Boards (IFAB). Im Cup- Finale zwischen Juventus Turin und Lazio Rom soll der Videobeweis noch nicht eingesetzt werden.

17:53 Uhr: +JUDO+

Unterwurzacher holt EM- Bronze

Foto: GEPA

Die Tirolerin Kathrin Unterwurzacher hat nach Silber im Vorjahr erneut EM- Edelmetall erobert. Die 24- Jährige sicherte sich am Freitag bei den Titelkämpfen in Warschau die Bronzemedaille der Klasse bis 63 Kilogramm. Unterwurzacher musste in die Hoffnungsrunde und erreichte dort mit zwei Siegen, zuletzt gegen die Deutsche Martyna Trajdos, ihr Medaillenziel.

Den Titel sicherte sich die Olympiasiegerin Tina Trstenjak aus Slowenien. Lukas Reiter vom JC Wimpassing verlor hingegen im ersten Kampf der Hoffnungsrunde gegen den Schweden Tommy Macias und wurde in der Kategorie bis 73 Kilogramm als Siebenter klassiert.

17:33 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- Coach Weissenböck neuer Nachwuchsleiter bei Ried! Thomas Weissenböck wird ab kommender Saison als Sportlicher Leiter des gesamten Nachwuchses von Fußball- Bundesligist Ried fungieren. Der 45- Jährige hatte die Funktion des Nachwuchsleiters bereits von 2005 bis Ende 2007 inne gehabt. "Ich weiß, welche Aufgaben auf mich zukommen werden und auch um die Wichtigkeit dieser Position für den gesamten Verein", sagte Weissenböck in einer Kub- Aussendung.

Der Oberösterreicher, der die Nachfolge von Ex- Kicker Robert Ibertsberger antritt, ist dem Klub schon lange verbunden, zwischen Oktober 2007 und April 2008 hatte er auch als Proficoach der Innviertler gearbeitet. Zuletzt war er für das Amateurteam verantwortlich, das ab Sommer von Florian Königseder und Thomas Klochan gecoacht wird.

15:28 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- FIFA- Funktionär Li lebenslang gesperrt! Der ehemalige FIFA- Funktionär Eduardo Li ist lebenslang gesperrt worden. Dies teilte der Fußball- Weltverband (FIFA) am Freitag mit. Der frühere Vorsitzende des costa- ricanischen Fußballverbandes hatte seine Beteiligung an einer Verschwörung und an Korruption im großen Stil gestanden.

Li hatte zugegeben, dass er sechsstellige Dollarsummen als Schmiergeld von Sportmarketing- Funktionären und anderen Personen angenommen habe. Er war Mitte Dezember 2015 von den Schweizer Behörden an die USA ausgeliefert worden.

12:55 Uhr: +FUSSBALL+

Sieben Tote bei Match- Übertragung in Nigeria! In Nigeria sind mindestens sieben Menschen beim Fußballschauen durch einen Stromschlag ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben vom Freitag stürzte ein Hochspannungskabel auf Fans, die in der Stadt Calabar im Süden des Landes auf einem im Freien aufgestellten Fernseher die Europa- League- Partie Manchester United gegen RSC Anderlecht verfolgten.

Bei dem Unglück am Donnerstagabend wurden zudem elf Menschen verletzt, einer von ihnen schwebe in Lebensgefahr, sagte Polizeisprecherin Irene Ugbo. Das Hochspannungskabel war herabgestürzt, nachdem ein Transformator explodiert war.

In Nigeria werden wegen einer seit Jahrzehnten herrschenden Energiekrise vor allem private Stromgeneratoren und Transformatoren genutzt. Das Stromnetz ist veraltet und schlecht gewartet. Im vergangenen Jahr starben in dem westafrikanischen Land mehr als hundert Menschen durch Stromschläge, dutzende weitere wurden verletzt.

12:20 Uhr: +VOLLEYBALL+

Tirol vor 10. Titel! Hypo Tirol fehlt noch ein Sieg für den zehnten Volleyball- Meistertitel der Klubgeschichte. Die Tiroler wollen im Finale der AVL gegen SK Posojilnica Aich/Dob gleich am Sonntag (20.20 Uhr) ihren ersten Machtball verwerten und ihren vierten Triumph in Serie finalisieren. Der Titelverteidiger reist mit einer 3:1- Führung in der "best of seven"- Serie nach Bleiburg, an den Stand soll der Favorit aber nicht denken. "Ich werde die höchste Konzentration bei meinen Spielern fördern und überhaupt nicht an den Titel denken", erklärte Tirols Cheftrainer Daniel Gavan. Der Fokus soll ganz auf diesem einen Spiel liegen, denn "Aich/Dob wird sicherlich alles daran setzen, noch einmal zurück zu schlagen".

12:20 Uhr: +GOLF+

Wiesberger an der Spitze! Golfprofi Bernd Wiesberger hat sich mit einer formidablen 65er- Runde an die Spitze des stark besetzten Millionen- Turniers von Shenzhen gesetzt. Allerdings wurde der Spielbetrieb der Europa- Tour- Veranstaltung in China am Freitag wegen Sturms abgebrochen. Etliche Asse wie der Vortagesführende Bubba Watson aus den USA waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig.

9:02 Uhr: +EISHOCKEY+

Grabner und die NY Rangers im NHL- Play- off in Führung

Foto: 2017 Getty Images

Die New York Rangers mit dem Villacher Eishockey- Stürmer Michael Grabner sind in der ersten Play- off- Runde der National Hockey League (NHL) gegen die Montreal Canadiens in Führung gegangen. Die Rangers feierten am Donnerstag in Montreal einen 3:2- Sieg nach Verlängerung und liegen in der "best of seven"- Serie mit 3:2 voran. Am Samstag können sie im Madison Square Garden den Aufstieg fixieren.

8:50 Uhr: +BASKETBALL+

Pöltl schlittert mit Raptors in klare Niederlage

Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Die Toronto Raptors sind in der Nacht auf Freitag in eine 77:104- Pleite bei den Milwaukee Bucks geschlittert. Sie liegen damit in der "best of seven"- Serie der ersten Runde im NBA- Play- off 1:2 zurück. Im vierten Spiel am Samstag (21 Uhr), neuerlich in Wisconsin, stehen Jakob Pöltl und seine Teamkollegen somit bereits ein wenig unter Druck.

Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA