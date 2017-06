Rowdy (16) flüchtet auf Moped vor der Polizei

Der Bursche hatte bereits beim ersten Fluchtversuch gefährliche Manöver an den Tag gelegt. So bremste er laut Polizei beim Anblick der Beamten zunächst kurz ab, ehe er Vollgas gab, auf die Polizisten zufuhr und letztlich knapp an ihnen vorbeibrauste.

Als ihn die Polizei nach der Demontage der Kennzeichen erneut entdeckte - der Bub hatte diese notdürftig unter sein T- Shirt gesteckt - und einer der Beamten auf der Beifahrerseite aus dem Dienstfahrzeug stieg, um den Teenager zu stoppen, versuchte dieser erneut mit einem waghalsigen Fahrmanöver der Anhaltung zu entgehen.

Sturz nach waghalsigem Fahrmanöver

Diesmal hatte der 16- Jährige allerdings weniger Glück: Er verschätzte sich offenbar, als er mit seinem Moped der geöffneten Autotür ausweichen wollte, prallte dagegen, stieß danach auch noch gegen einen geparkten Pkw und kam zu Sturz.

Der Teenager blieb bei dem Unfall unverletzt, am Polizeiauto entstand allerdings erheblicher Sachschaden. Den Burschen erwartet nach Abschluss der Erhebungen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Sachbeschädigung eine Anzeige, ebenso auch wegen einer Vielzahl an Verwaltungsübertretungen.