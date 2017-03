Rotlichtgröße während Buchpräsentation verhaftet

Die Präsentation von Nina Janouseks Memoiren zog natürlich viele Rotlichtgrößen an. Wie Peter Laskaris. Er hatte sogar im Auftrag von Madame Sekt und Brötchen für das Event beschafft und auch andere organisatorische Tätigkeiten dabei übernommen.

Doch als die Nachtclubkönigin dann auf der Bühne Platz nahm und über die erotischen Vorlieben ihrer prominenten Kunden zu sprechen begann, näherten sich ihm zwei Polizisten in Zivil und baten ihn, ihnen unauffällig ins Foyer zu folgen. Wo sie ihn verhafteten.

Geldstrafe nicht bezahlt?

Die Vorgeschichte dazu 2011 war es zwischen Peter Laskaris und einem anderen Bordellbesitzer zu Handgreiflichkeiten gekommen. Es gab gegenseitige Anzeigen und später einen Prozess, bei dem Laskaris der Körperverletzung schuldig gesprochen und zur Zahlung von knapp 2000 Euro verurteilt wurde.

Bis jetzt allerdings kam es zu keiner Geldüberweisung. Weshalb nun seine Anhaltung hinter Gittern für 80 Tage veranlasst wurde. Laskaris dazu: "Alles ein Missverständnis." Mit dem Ex- Kontrahenten sei er "längst wieder in bestem Einverständnis". Weswegen er an eine baldige Entlassung aus der Haft glaube.

