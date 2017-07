Rotes Kreuz: Jeder 3. Sanitäter wird gekündigt!

Seit Tagen berichtet die "Krone" über Probleme bei der Berufsrettung, jetzt macht auch das Rote Kreuz Negativschlagzeilen: Die größte humanitäre Non- Profit- Organisation in Österreich muss sparen. Am Dienstag erfuhren die Mitarbeiter von einer neuen Personalreduktion: In Wien muss fast jeder dritte Sanitäter gehen.