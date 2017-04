Rot- Grün in Wien droht nun finale Zerreißprobe

Bei einer Urabstimmung unter den Wiener Parteimitgliedern der Grünen hatte sich eine knappe Mehrheit gegen das Hochhausprojekt entschieden und damit Planungsstadträtin Vassilakou unter Druck gebracht. In einer Krisensitzung am Montag sollten die Wogen dann geglättet werden, allerdings gingen die Gespräche am Dienstagmorgen ergebnislos zu Ende.

Foto: Isay Weinfeld, Sebastian Murr, APA/GEORG HOCHMUTH

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Rücktritt vor der Sitzung ausgeschlossen

Vor Beginn der Krisensitzung hatte Vassilakou betont, sie wolle "Klarheit schaffen". Es gehe hier nicht um ihre "persönliche Zukunft, sondern um ein Projekt, an dem viele Menschen in den vergangenen fünf Jahren gearbeitet haben". Einen Rücktritt schloss sie aus. Sie wolle "mindestens die Nacht nutzen, um mir alles durch den Kopf gehen zu lassen", sagte Vassilakou.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH