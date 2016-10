Rot- Grün braucht 130 Mio. mehr für Sozialhilfe!

Die Stadt Wien braucht mehr Geld, um die steigenden Ausgaben für die Bedarfsorientierte Mindestsicherung abzudecken. Nötig ist eine Nachdotierung von 130 Millionen Euro, wie Sozialstadträtin Sonja Wehsely (SPÖ) am Mittwoch eingestehen musste. Sie kündigte einen entsprechenden Antrag an den zuständigen Gemeinderatsausschuss an.