Rose: "Im Moment läuft's absolut rund bei uns"

Auch wenn Stürmer Hwang (sieben Saisontore) und Abwehrboss Miranda mit Oberschenkel- Problemen auszufallen drohen: Salzburg darf nach dem Hinspiel- 3:1 bei Rumänien- Meister Constanta heute im Rückspiel keine drei Tore bekommen, muss das Ticket in die Gruppenphase ganz einfach lösen. Es deutet aber ohnehin mehr auf ein weiteres Torfestival des Meisters hin: Weil es defensiv eingestellte Bullen unter Marco Rose nicht gibt, zudem das Offensiv- Spiel langsam den Vorstellungen des Trainers entspricht.

Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Gesamt achtmal konnte zuletzt gegen Viitorul und St. Pölten (5:1) gejubelt werden. Besonders groß war die Freude bei Toren von Munas Dabbur. Weil dem lange glücklosen Millionen- Stürmer endlich der Torknoten geplatzt sein dürfte: "Weil er immer ran durfte, wir ihm vertraut haben", erklärt Rose. "Ich hab Munas gesagt, dass die Spiele kommen, in denen er treffen wird", bestätigt Berisha.

Aufbruchsstimmung

Nach dem bitteren Aus in der Champions- League- Quali herrscht zumindest teamintern so etwas wie Aufbruchsstimmung. Der Gedanke daran, bei der Auslosung für die Gruppenphase fix in Topf eins gesetzt zu sein, stimuliert: "Die Gruppenphase wäre eine ganz tolle Sache. Für den Klub, die Fans - vor allem für die Spieler. Unser Kader ruft ja geradezu nach zusätzlichen Partien. Und im Moment läuft es bei uns auch absolut rund", grinst Rose. "Die zurückgekehrten Spieler, die Routiniers wie Ulmer und Lainer - alle sind in Form!"

Valentin Snobe, Kronen Zeitung