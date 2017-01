Rosberg wird Markenbotschafter für Mercedes

Der nach seinem Weltmeistertitel 2016 völlig überraschend zurückgetretene Deutsche wird demnach seinen ersten Auftritt an der Seite seines langjährigen Stallrivalen Lewis Hamilton bei einer Veranstaltung am Dienstag in Genf haben.

Rosberg hatte sich Ende November in Abu Dhabi seine erste WM gesichert. Am 2. Dezember verkündete der Deutsche dann seinen Rückzug.