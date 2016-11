Rosberg: "Konzentriere mich nur auf dieses Rennen"

"Krone": Wie geht’s Ihnen kurz vor der möglichen Entscheidung?

Nico Rosberg: Sehr gut! Es ist ein Privileg, um den WM- Titel kämpfen zu dürfen. Und es hilft sehr, dass ich jetzt nicht das erste Mal um die WM fahre.

Foto: AP

Verfolgt Sie der WM- Kampf bis in die Träume?

Nein! (lacht) Gerade die Formel 1 ist so wenig vorhersehbar, alles kann passieren. Wenn ich da von jeder Möglichkeit träumen würde, hätte ich viel zu tun. Ich versuche gerade, alles Unnötige, das ich nicht beeinflussen kann, auszublenden und mich nur auf diese eine Sache zu konzentrieren. Ich will dieses Rennen hier jetzt unbedingt gewinnen!

Sie haben heuer überhaupt versucht, alle Emotionen auszublenden…

Das ist das Rezept, das ich gefunden habe, um mich wohlzufühlen.

Sie haben schon einmal erzählt, viel Kraft aus ihrer Familie zu schöpfen. Bei ihrer Frau und ihrer kleinen Tochter. Wie sehr hilft das jetzt?

Ich habe zuhause einfach so viel Glücksmomente! Soviel stabile schöne Kontinuität. Das bringt so viel Entspannung und zaubert ein Lächeln auf mein Gesicht. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf meine Leistung auf der Strecke.

Foto: GEPA

Ihr Vater Keke war ja Weltmeister - er kennt das Gefühl, wie man mit dem Druck umgeht. Hat er ihnen einen Ratschlag mitgegeben?

Ja, einen einzigen! (lacht) Er hat mir nur ein SMS geschickt mit einem Wort: Push! Also: Gib Gas! Es war so toll, ihm als Rennfahrer zuzusehen. Und danach hat er mich immer unterstützt, war eine Zeit lang mein Manager. Ohne ihn wäre ich nicht hier! Aber ich bin ihm auch so dankbar, dass er mich irgendwann losgelassen hat und mich meinen eigenen Weg gehen ließ.

In Brasilien ist niemand von Ihrer Familie dabei - nur Pressesprecher Georg und Physio Daniel sind ihre private Unterstützung. Reicht das?

Die beiden sind schon seit sechs Jahren mit mir unterwegs, und ich sehe die beiden mehr als meine Familie. Wir lachen viel, tratschen mehr als manche Mädels - und das gibt mir einfach genau die richtige Ruhe…