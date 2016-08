Rosberg- Bestzeit im 1. Training nach Sommerpause

Nico Rosberg hat im ersten Training nach der Formel- 1-Sommerpause am Freitag in Spa- Franchorchamps die Bestzeit erzielt. Der 31- jährige WM- Zweite benötigte in seinem Mercedes 1:48,348 Minuten für seine schnellste Runde. WM- Spitzenreiter Lewis Hamilton war auf dem 7,004 Kilometer langen Kurs im zweiten Silberpfeil 0,730 Sekunden langsamer. Auf Platz drei fuhr Kimi Räikkönen im Ferrari.