Rooney bleibt Kapitän - Rücktritt nach WM 2018

Rooney hatte die Kapitänsrolle 2014 von Steven Gerrard übernommen. Allardyce hatte nach dem EM- Aus im Achtelfinale gegen Island die Nachfolge von Roy Hodgson angetreten und bei seiner Vorstellung die Kapitänsfrage zunächst offen gelassen. Sein Debüt als Teamchef gibt Allardyce am Sonntag mit WM- Qualifikationsspiel in der Slowakei. "Wayne ist der erfahrenste Spieler im Kader und genießt den höchsten Respekt seiner Mitspieler", lobte Allardyce den 30- Jährigen und sprach von einer "richtigen Wahl, das Team zu führen".

Rücktritt 2018

Wayne Rooney kündigte, seine Karriere in Englands Fußball- Nationalteam in zwei Jahren nach der WM- Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli 2018) zu beenden. Der 30- Jährige wird am Sonntag gegen die Slowakei sein bereits 116. Länderspiel bestreiten und damit David Beckham als Englands Feldspieler mit den meisten Einsätzen ablösen.

"Russland ist meine letzte Chance, mit England etwas zu erreichen. Deshalb werde ich versuchen, diese beiden Jahre zu genießen. Und hoffentlich kann meine Zeit in Englands Team mit einem Highlight beenden", sagte Rooney, der mit 53 Toren Rekordtorschütze der "Three Lions" ist.