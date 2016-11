Ronaldo verlängert Vertrag bei Real bis 2021

Real Madrid wird laut Medienberichten den Vertrag mit dem dreifachen Weltfußballer Cristiano Ronaldo um drei Jahre bis zum 30. Juni 2021 verlängern. Eine entsprechende Vereinbarung sei dieser Tage erzielt worden, wie die Madrider Sportzeitungen "AS" und "Marca" am Sonntag berichteten. Der neue Kontrakt soll am Montag unterzeichnet werden, hieß es. Eine Bestätigung des Klubs gibt es noch nicht.