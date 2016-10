Ronaldo trifft bei 4:1 von Real Madrid drei Mal!

Die Gastgeber, die vor wenigen Wochen einen Auswärtssieg gegen Barcelona gelandet hatten, gingen zwar durch Deyverson (7.) in Führung, dann aber schlug Ronaldo zu. Der Portugiese traf in der 17. Minute aus einem Elfmeter sowie in der 33. und 88. Minute.

Außerdem vergab der 31- Jährige in der 79. Minute einen weiteren Strafstoß. Den vierten Real- Treffer erzielte der eingewechselte Alvaro Morata in der 84. Minute. Die Madrilenen verteidigten damit die Tabellenführung.

Die Ergebnisse der 10. Runde:

Freitag

Leganes - Real Sociedad 0:2

Samstag

Sporting Gijon - FC Sevilla 1:1

Alaves - Real Madrid 1:4

Atletico Madrid - Malaga

FC Barcelona - Granada

Sonntag

Eibar - Villarreal (12 Uhr)

Athletic Bilbao - CA Osasuna (16.15 Uhr)

Betis Sevilla - Espanyol Barcelona (18.30 Uhr)

Las Palmas - Celta de Vigo (20.45 Uhr)

Montag

Deportivo La Coruna - Valencia (20.45 Uhr)

# Team Sp S U N +/- P 1. Real Madrid 10 7 3 0 18 24 2. Atletico 10 6 3 1 19 21 3. Sevilla 10 6 3 1 5 21 4. Barcelona 9 6 1 2 17 19 5. Villarreal 9 5 4 0 11 19 6. Real Sociedad 10 5 1 4 4 16 7. Ath. Bilbao 9 5 0 4 2 15 8. Celta Vigo 9 4 1 4 -4 13 9. Las Palmas 9 3 3 3 2 12 10. Eibar 9 3 3 3 1 12 11. Malaga 10 3 3 4 0 12 12. Real Betis 9 3 2 4 -8 11 13. Alaves 10 2 4 4 -5 10 14. Leganes 10 3 1 6 -10 10 15. Valencia 9 3 0 6 -5 9 16. Gijon 10 2 3 5 -11 9 17. Espanyol 9 1 5 3 -5 8 18. La Coruna 9 2 2 5 -8 8 19. Osasuna 9 1 3 5 -8 6 20. Granada 9 0 3 6 -15 3