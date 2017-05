Ronaldo stößt Final- Tür für Real Madrid weit auf!

Titelverteidiger Real Madrid nimmt nach einem hoch verdienten 3:0- Heimerfolg über den Stadtrivalen Atletico Kurs aufs Champions- League- Finale! Ein Triplepack von Cristiano Ronaldo (10., 73., 86.) entschied die Partie. Das Rückspiel findet am Mittwoch in einer Woche statt. Der Aufsteiger trifft im Endspiel am 3. Juni in Cardiff entweder auf Juventus Turin oder AS Monaco. Atletico droht nach der verdienten Zu- Null- Niederlage zum vierten Mal in Serie in der Königsklasse an Real zu scheitern: 2014 (4:1 nach Verlängerung) und 2016 (5:3 im Elfmeterschießen nach einem 1:1) behielten die "Königlichen" jeweils im Finale die Oberhand gegen das Team von Diego Simeone, 2015 in einem extrem engen Viertelfinale mit dem Gesamtscore von 1:0.