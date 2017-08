Ronaldo schubst Schiri: Nun droht Mega- Sperre!

Ronaldo musste nach einem Jubel ohne Trikot und einer vermeintlichen Schwalbe beim 3:1- Auswärtssieg vorzeitig unter die Dusche. Großer Frust war die Folge, der Superstar von Real Madrid schubste den Referee.

Foto: AP

Dies vermerkte der Unparteiische auch in seinem Spielbericht. "Nachdem die Rote Karte gezeigt wurde, hat mich der Spieler als Zeichen des Widerspruchs leicht gestoßen", so Bengoetxea.

Sperre von zwölf Spielen?

Im Rückspiel am Mittwoch in Madrid wird Ronaldo nach seinem Platzverweis auf jeden Fall fehlen. Wie spanische Medien berichten, könnte der Angreifer für seinen Ausrutscher gegen den Schiedsrichter für satte zwölf Spiele gesperrt werden. Sollte Ronaldo länger als ein Spiel gesperrt werden, ist davon auszugehen, dass der Champions- League- Sieger Protest einlegt. Real Madrid eine so lange Zeit ohne Cristiano Ronaldo? Kaum vorstellbar …