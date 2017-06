Ronaldo: Muss 'CR7' wegen Betrugs ins Gefängnis?

D

Foto: Associated Press

habe dafür von Strukturen "profitiert", die im Jahr 2010 eigens geschaffen wurden, um in Spanien erzieltes Einkommen den Steuerbehörden zu verheimlichen. Dieses Vorgehen belege eine "vorsätzliche und bewusste Missachtung seiner Steuerpflichten in Spanien", heißt es in der Erklärung der Anklagebehörde.

Ronaldo ist nach Angaben des US- Magazins "Forbes" der bestbezahlte Sportler der Welt. Der bei Real Madrid unter Vertrag stehende Portugiese verdiente in den vergangenen zwölf Monaten knapp 83 Millionen Euro, wie aus einer dieser Tage veröffentlichten "Forbes"- Liste hervorgeht. Von Ronaldo gab es bisher keine Stellungnahme.

Foto: AP

Was Ronaldo nachdenklich machen sollte: Erst vor wenigen Wochen war ein Urteil gegen seinen fußballerischen "Erzfeind" Lionel Messi in letzter Instanz bestätig worden, wonach der Argentinier in Diensten des FC Barcelona wegen Steuerbetrugs in Höhe von 4,1 Millionen Euro 21 Monate Haft abzusitzen haben könnte.

Foto: AFP

"Könnte" deshalb, weil in Spanien Strafen unter zwei Jahren für gewöhnlich zur Bewährung ausgesetzt werden. Zur Erinnerung: Im Falle des vor Kurzem offenbar erst zum zweiten und dritten Mal Vater gewordenen Ronaldo geht es um einen am Fiskus vorbeigeschleusten Betrag von 14,7 Millionen Euro …

Ganz oben im Video sehen Sie einen der größten aktuellen Freudenspender von CR7, seinen Sohn Cristianinho, beim Ballzaubern bei der Feier des CL- Titels!