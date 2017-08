Ronaldo, Messi und Buffon in Top 3 bei UEFA- Wahl

Weltfußballer Cristiano Ronaldo, Dauerrivale Lionel Messi vom FC Barcelona und Juventus- Tormann Gianluigi Buffon stehen unter den letzten drei bei der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres! Das teilte die Europäische Fußball- Union am Dienstag mit. Portugals Superstar Ronaldo von Champions- League- Sieger Real Madrid ist Topfavorit für die Auszeichnung, die am 24. August in Monaco vergeben wird - trotz seines jüngsten Schubsers gegen einen Schiedsrichter in Spanien (siehe Video oben)!