Wallner, mit Austria (2005/06) und Salzburg (2009/10 und 2011/12) dreifacher Meister, hat in den Saisonen 2014/15 und 2015/16 für Grödig in der Bundesliga gespielt und in 40 Spielen 6 Tore erzielt.

Foto: GEPA

Seit vergangenem Sommer war der Angreifer vereinslos.