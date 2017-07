Roma- Legende Francesco Totti beendet Karriere

Francesco Totti hat am Montag seine Karriere offiziell für beendet erklärt. Der Ex- Nationalspieler Italiens ist mit 25 Saisonen bei der AS Roma eine Legende seines Klubs. "Der erste Teil meines Lebens als Fußballer ist vorbei, jetzt beginnt ein wichtigerer Abschnitt", schrieb der 40- Jährige auf der Roma- Website. Totti war mit Roma Meister 2001 und mit Italien Weltmeister 2006.