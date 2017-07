Rom tauscht Fiaker gegen elektrische Kutschen

Touristen lieben sie, Tierschützer hassen sie: In Rom sind die "Botticelle" - pittoreske Pferdekutschen, die Touristen zu Sehenswürdigkeiten wie der Spanischen Treppe oder zum Kolosseum fahren. Sie sind in der Stadt am Tiber ein ständiges Streitthema. Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi will sie jetzt durch elektrische Kutschen ersetzen.