Roger Schmidt bei Bayer Leverkusen vor dem Aus?

Für Bayer Leverkusen läuft es in dieser Saison nicht ganz nach Wunsch. Im Vorjahr noch Dritter, könnte das Team von Ex- Salzburg- Coach Roger Schmidt heuer die internationalen Wettbewerbe verpassen. Derzeit liegt die "Werkself" auf Platz neun. Am Samstag muss gegen die Eintracht Frankfurt ein Sieg her, ansonsten könnte es das letzte Spiel für Roger Schmidt gewesen sein.