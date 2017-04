Rodriguez schwärmt von Romanze mit Jennifer Lopez

Die US- Klatschpresse berichtet schon seit Wochen über eine angebliche Romanze zwischen US- Sängerin Jennifer Lopez (47) und dem früheren Baseball- Star Alex Rodriguez (41). Jetzt macht es der Sportler im US- Fernsehen offiziell: Es sei doch "offensichtlich", sagte Rodriguez am Freitag in der Sendung "The View" auf die Frage, ob sie miteinander ausgehen würden.