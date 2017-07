"Rock@Man Erzberg": Die neue Dimension des Dirtrun

Der Hindernislauf, der in zwei verschiedenen Streckenlängen angeboten wird, führt durch natürliche Schlammteiche, über ausrangierte Abbaumaschinen oder durch aufgelassene Abbaustollen und somit direkt durch die geschichtsträchtige Steirische Pyramide.

All jenen, die den Erzberg bereits als Austragungsort des Erzberg Rodeo - des härtesten Offroad Motoradrennens der Welt - kennen und dem "Rock@Man" daher mit Ehrfurcht entgegensehen, seien die Bedenken genommen: "Durch die unterschiedlichen Streckenlängen mit acht und 16 Kilometern holen wir alle ab, die Spaß an Sport in der Natur haben", sagt Veranstalter Rudolf Tischhart.

Rund um den "Rock@Man" wird es ein Festival mit unterschiedlichsten Live- Acts, Hauly- Fahrten, Pasta- & After- Party geben. Hier kann man sich anmelden!