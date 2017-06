"Rock in Vienna 2017" startet - mit sanften Tönen

Mit ungewohnt sanften Klängen beginnt am Freitag die dritte Ausgabe des "Rock in Vienna"- Festivals auf der Donauinsel. Waren in den vergangenen Jahren noch Hardrock- und Metalbands tonangebend, präsentieren die Veranstalter heuer eine gemischtere Bandbreite. Den Auftakt markieren Hip- Hop- Acts wie Macklemore & Ryan Lewis oder House Of Pain.