"Rock in Vienna": 15.000 Besucher auf Donauinsel

Nach rund 13.000 Besuchern, die am Freitag zum "Rock in Vienna" geströmt sind , waren es am Samstag bereits 15.000, die den beiden Hauptacts Silbermond und Kings Of Leon lauschten. Zur Mischung aus radiotauglichen Deutsch- Pop und US- Indierock blieb man auch fast gänzlich vom Regen verschont.