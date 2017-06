"Rock am Ring" wegen Terrorgefahr abgebrochen

Die Polizei habe aufgrund einer "terroristischen Gefährdungslage" die Veranstalter des mehrtägigen Rockfestivals am Freitagabend angewiesen, die Besucher zum Verlassen des Geländes aufzufordern, hieß es vonseiten der Organisatoren.

Das Festivalgelände bei "Rock am Ring" leert sich nach der Terrorwarnung. Foto: AP

Die zuständige Polizei teilte mit: "Hintergrund sind konkrete Hinweise, aufgrund derer eine mögliche terroristische Gefährdung nicht auszuschließen ist. Derzeit laufen Ermittlungen mit Hochdruck." Es wurde erwartet, dass sich der rheinland- pfälzische Innenminister Roger Lewentz am späten Freitagabend selbst am Festivalgelände zur Gefährdungslage äußert.

Organisator: "Uns bleibt keine Wahl"

"Uns bleibt keine Wahl, wir müssen das Festival an dieser Stelle unterbrechen. Mir kommt es selbst vor, als würde das Murmeltier wieder grüßen. Aber die Polizei muss auf dem Gelände nun Untersuchungen durchführen", sagte Festival- Organisator Marek Lieberberg in einem Statement, das er von der Bühne an die die Besucher richtete.

Das wohl bekannteste Rockfestival Deutschlands war - begleitet von strengen Sicherheitsvorkehrungen - am Freitag am Nürburgring eröffnet worden. Bis zu 90.000 Musikfans wurden in der Eifel erwartet. Als Höhepunkt am Eröffnungstag hatte der Auftritt der Band Rammstein gegolten, der am späten Abend gegen 22.30 Uhr hätte beginnen sollte.

Rund 85 Bands, darunter neben Rammstein etwa die Toten Hosen und System Of A Down, sollen ingesamt am Pfingstwochenende auf vier Bühnen den Nürburgring rocken.

Zoltan Bathory, Gitarrist der Metal-Band "Five Finger Death Puch", beim Konzert am Nachmittag Foto: APA/dpa/Thomas Frey

Das wohl bekannteste Rockfestival Deutschlands ist laut den Veranstaltern nahezu ausverkauft. Mehr als 1200 Polizeibeamte sind am Nürburgring präsent, wie der rheinland- pfälzische Innenminister am Mittwoch im Landtag in Mainz mitgeteilt hatte.

Zuschauer beim Konzert halten ein "Kein Platz für Terror"-Schild hoch Foto: APA/dpa/Thomas Frey

"Hohe abstrakte Gefährdungslage"

Geplant sei neben einer Wache vor Ort auch der Einsatz von Zivilbeamten, wie Lewentz im Vorfeld erklärt hatte. Ziel sei nicht nur die Eindämmung von Straftaten, sondern auch der "Schutz der Veranstaltung vor Gefahren von außen". Die Sicherheitsbehörden in Rheinland- Pfalz müssten weiter von einer "hohen abstrakten Gefährdungslage" ausgehen, "die sich jederzeit in Form von Anschlägen realisieren kann", hieß es.

Ein Bild des Manchester-Attentäters Salman Abedi, das die Polizei veröffentlicht hat. Foto: AP

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen nach Manchester- Terror

Erst am 22. Mai hatte sich nach einem Konzert in Manchester der Selbstmordattentäter Salman Abedi in die Luft gesprengt und dabei 22 Menschen, darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche, mit in den Tod gerissen. Im Juli des Vorjahres hatte sich bei einem Musikfestival im bayrischen Ansbach ein 27- jähriger Syrer selbst in die Luft gesprengt und dabei 15 Menschen zum Teil schwer verletzt.