"Rock am Ring"- Veranstalter: "Büßen für Fall Amri"

"Warum dann bei dieser Gefährdungslage gleichzeitig ein Fußballspiel stattfinden kann, ist mir aber nicht ganz klar", empört sich Lieberberg gegenüber Journalisten. "Rock am Ring" hatte am Freitag wegen Terrorgefahr abgebrochen und das Gelände evakuiert werden müssen. Die Hintergründe zur Bedrohungslage sind unklar, die Polizei hatte das Gelände am Freitag mit Spürhunden abgesucht.

Lieberberg betonte am Freitag, dass keine verdächtigen Gegenstände gefunden werden konnten. "Aber wir sind ja immer der Prügelknabe, wenn es um sowas geht", macht der Veranstalter seinem Ärger Luft. Natürlich stehe für ihn die Sicherheit der Besucher und der Künstler an erster Stelle. "Aber in anderen Situationen, zum Beispiel beim Fußball, ist die Polizei sehr wohl gewillt, das Risiko mitzutragen."

Festivalveranstalter Marek Lieberberg Foto: APA/dpa/Thomas Frey

"Jetzt muss mal Schluss sein mit 'This is not my Islam'"

Er sehe sich und die Veranstaltung ganz klar als Opfer des Behördenversagens in Sachen Terrorismus, so Lieberberg. "Und ich bin auch der Meinung, dass jetzt mal Schluss sein muss mit 'This is not my Islam', 'This is not my shit', 'this not my whatever'. Ich möchte endlich mal Demos von Muslimen sehen, die sich gegen die Gewalt richten", geht der Konzertchef mit der muslimischen Gemeinschaft hart ins Gericht.

Ob es mit dem Festival weitergeht, wird erst im Laufe des Samstags entschieden. "Wir alle hoffen, dass wir morgen gemeinsam weiterfeiern können!", hieß es am frühen Samstag auf der Facebook- Seite von Rock am Ring. "Es ist großartig, dass wir trotz dieser für uns alle schwierigen Situation heute so toll zusammengearbeitet haben."

Polizeipräsenz massiv erhöht

Schon vor der Unterbrechung hatten Sicherheitsbedenken das Festival begleitet. Die Polizeipräsenz am Nürburgring war - auch vor dem Hintergrund des Terroranschlags auf ein Konzert in Manchester vor anderthalb Wochen - auf mehr als 1200 Beamte aufgestockt worden.

Für das Festival war es eine Rückkehr: In den vergangenen beiden Jahren hatte "Rock am Ring" auf dem Flugplatz Mendig stattgefunden, mehrere Besucher wurden dabei bei Blitzschlägen verletzt. Beim parallel in Nürnberg stattfindenden Zwillingsfestival "Rock im Park" waren die Konzerte am Freitagabend weitergegangen. Dort treten dieselben Bands in anderer Reihenfolge auf.