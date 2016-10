Robert de Niro möchte Trump "in die Fresse hauen"

"Es macht mich wütend, dass dieses Land so weit gekommen ist, diesem Idioten zu erlauben, so weit zu kommen", sagte de Niro in dem unter anderem von Fox News ausgestrahlten Video. "Er sagt, er würde die Leute in die Fresse hauen. Gut, ich würde ihm gerne in die Fresse hauen", so der Schauspieler, dessen Aussagen sich rasch im Internet verbreiteten.

Entlarvendes Video über Trumps Frauenbild

Im US- Präsidentschaftswahlkampf ist der republikanische Kandidat zuletzt wegen vulgärer und sexistischer Äußerungen über Frauen schwer in Bedrängnis geraten . Eine Aufnahme aus dem Jahr 2005, das ohne sein Trumps Wissen aufgezeichnet worden war, enthüllt, wie der Immobilienmilliardär über Frauen denkt und diese behandelt. Es kommen einige vulgäre Ausdrücke vor. Trump prahlt auch: "Wenn Du ein Star bist, dann lassen sie Dich ran." Mit einer eilig vorgelegten Entschuldigung übte er sich einen Tag vor dem zweiten TV- Duell mit seiner demokratischen Rivalin Hillary Clinton in Schadensbegrenzung. Republikanerführer Paul Ryan sagte dennoch einen Wahlkampfauftritt mit Trump ab.

Clinton twitterte, das Video sei erschreckend: "Wir dürfen nicht zulassen, dass dieser Mann Präsident wird." Der Fraktionsführer der Demokraten im US- Senat, Harry Reid, sprach von einem "Moment der Wahrheit" für die Republikaner. Sie müssten Trump nun die Unterstützung entziehen und erklären, dass der "Abartige" und "Soziopath" Trump nicht US- Präsident sein dürfe.

Vizepräsidentschaftskandidat Trumps ebenfalls schockiert

Auch Trumps Vizepräsidentschaftskandidat Mike Pence zeigte sich bestürzt über die Aussagen seines Kampagnenfreundes. "Als Ehemann und Vater war ich empört über die Worte und von Donald Trump beschriebenen Handlungen", erklärte Pence am Samstag. "Ich billige seine Äußerungen nicht und kann sie nicht verteidigen." Er stehe aber weiterhin zu Trump, obwohl eine Reihe republikanischer Politiker dessen Rückzug aus dem Wahlkampf gefordert und Pence zur Übernahme der Kandidatur aufgerufen hatten.

"Wir beten für seine Familie und freuen uns auf die Gelegenheit, zu zeigen, was er im Herzen trägt, wenn er morgen Abend vor die Nation tritt", betonte der Vizekandidat in Hinblick auf das Fernsehduell gegen Clinton in der Nacht auf Montag.