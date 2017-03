Robben will Mitspracherecht bei Teamcheffrage

"Ich bin Kapitän und damit erster Ansprechpartner", betonte der 33- jährige Bayern- Star weiters am Dienstagabend in Amsterdam. Robben hatte sich zuletzt für einen Verbleib von Danny Blind ausgesprochen. Der niederländische Verband hatte sich aber am Sonntag nach der 0:2- Niederlage in der WM- Qualifikation in Bulgarien von Blind getrennt. "Es sind heftige Tage gewesen. Auch, weil ich mit der Entlassung nicht gerechnet hatte. Die Welt kann sich in 24 Stunden verändern, unglaublich", erklärte Robben.

Comeback von Van Gaal?

Die Niederländer belegen aktuell nur den vierten Rang in der Gruppe A und drohen damit die WM 2018 in Russland wie schon zuletzt die EM 2016 in Frankreich zu verpassen. Blinds Nachfolger soll spätestens bis Juni, wenn die nächsten Länderspiele auf dem Programm stehen, gefunden sein. Medienvertreter favorisieren eine Rückkehr von Louis van Gaal, der sein Heimatland zuletzt bei der WM 2014 in Brasilien auf Platz drei geführt hatte. "Van Gaal hätte ich weit oben auf meiner Liste, aber es ist noch zu früh, konkrete Namen zu nennen", meinte Robben.