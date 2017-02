Rivale Klappmesser in Bauch gerammt: 4 Jahre Haft

Zu vier Jahren Haft wegen versuchten Mordes ist ein 19 Jahre alter Serbe am Freitag in Graz verurteilt worden. Der junge Mann hatte im Oktober 2016 in einem Tanzlokal seinem Rivalen - es hatte zuvor Streit um ein Mädchen gegeben - ein Klappmesser in den Bauch gerammt. Der Angeklagte leugnete bis zuletzt jegliche Tötungsabsicht: "Ich wollte ihm nur wehtun", beteuerte er vor dem Geschworenensenat. Geglaubt wurde ihm aber nicht. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.