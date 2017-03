Ritt auf Strauß als Training für Radrennen

Herbert Lackner will's wieder wissen: Der 76- Jährige aus Niederösterreich peilt erneut die Teilnahme am wohl härtesten Radrennen der Welt an - dem Race Across America. Zur Vorbereitung zog es ihn vom Waldviertel ins ferne Afrika. In Kenia tauschte Lackner sogar den Fahrradsattel mit dem Rücken eines Straußes.